Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 12:45
 

"Манчестер Юнайтед" нашёл замену Каземиро в "Реале": он брал Лигу чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" нашёл замену Каземиро в "Реале": он брал Лигу чемпионов

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Поделиться

По информации источника, 26-летний француз стал приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" для усиления опорной зоны. Английский клуб ищет замену Каземиро, который уйдёт из команды этим летом.

Руководство "красных дьяволов" рассчитывает подписать Тчуамени в ближайшее летнее окно. Однако потенциальный переход зависит от трансферной кампании "Реала": мадридцам может потребоваться продажа игроков для финансирования собственных сделок.

В текущем сезоне Тчуамени принял участие 44 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами и двумя ассистами. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 2028 года

Тчуамени перешёл в "Реал" из "Монако" в 2022 году. В составе испанского клуба француз провёл 190 матчей и выиграл восемь трофеев, в том числе стал победителем Лиги чемпионов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 75 миллионов евро.


Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:30   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Алавес
Проголосовало 154 человек

Реклама

Живи спортом!