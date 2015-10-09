"Манчестер Юнайтед" нашёл замену Каземиро в "Реале": он брал Лигу чемпионов

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, 26-летний француз стал приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" для усиления опорной зоны. Английский клуб ищет замену Каземиро, который уйдёт из команды этим летом.

Руководство "красных дьяволов" рассчитывает подписать Тчуамени в ближайшее летнее окно. Однако потенциальный переход зависит от трансферной кампании "Реала": мадридцам может потребоваться продажа игроков для финансирования собственных сделок.

В текущем сезоне Тчуамени принял участие 44 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами и двумя ассистами. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 2028 года

Тчуамени перешёл в "Реал" из "Монако" в 2022 году. В составе испанского клуба француз провёл 190 матчей и выиграл восемь трофеев, в том числе стал победителем Лиги чемпионов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 75 миллионов евро.

