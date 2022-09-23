"Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" определилось с футболистом, который заменит Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Manchester Evening News.

Приоритетной целью "МЮ" остается нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен. За переход 23-летнего форварда англичане готовы заплатить 100 миллионов евро. Подписать соглашение с игроком клуб намерен в зимнее трансферное окно.

Контракт Роналду с "МЮ" рассчитан до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе футболиста из команды. Он высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Осимхен играет в составе "Наполи" с 2020 года. За итальянскую команду он провел 65 матчей, забив 30 мячей и совершив десять результативных передач.

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