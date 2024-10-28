"Манчестер Юнайтед" нашел нового тренера после увольнения тен Хага

Появилась информация о кандидате на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic клуб ведет переговоры о приглашении главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Английский клуб готов заплатить десять миллионов евро за досрочное расторжение контракта 39-летнего португальца, который сам не против попробовать свои силы в Премьер-лиге.

Ранее Аморима рассматривали как кандидата на посты в "Ливерпуле" и "Вест Хэме". С марта 2020 года он возглавляет "Спортинг", а до этого руководил "Брагой".

Вакансия в "Манчестер Юнайтед" появилась после увольнения Эрика тен Хага.

"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и занимает сейчас 14 место в АПЛ. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой. Он будет возглавлять клуб, пока не назначат нового главного тренера.