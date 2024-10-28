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Англия
Вчера 23:46
 

"Манчестер Юнайтед" нашел нового тренера после увольнения тен Хага

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"Манчестер Юнайтед" нашел нового тренера после увольнения тен Хага ©instagram.com/manchesterunited/

Появилась информация о кандидате на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

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Появилась информация о кандидате на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic клуб ведет переговоры о приглашении главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Английский клуб готов заплатить десять миллионов евро за досрочное расторжение контракта 39-летнего португальца, который сам не против попробовать свои силы в Премьер-лиге.

Ранее Аморима рассматривали как кандидата на посты в "Ливерпуле" и "Вест Хэме". С марта 2020 года он возглавляет "Спортинг", а до этого руководил "Брагой".

Вакансия в "Манчестер Юнайтед" появилась после увольнения Эрика тен Хага.

"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и занимает сейчас 14 место в АПЛ. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой. Он будет возглавлять клуб, пока не назначат нового главного тренера.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 2 0 20-9 23
2 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6 Брайтон энд Хов Альбион 9 4 4 1 16-12 16
7 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11-7 16
8 Тоттенхэм Хотспур 9 4 1 4 18-10 13
9 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 9 3 3 3 9-10 12
13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 2 4 13-16 11
14 Манчестер Юнайтед 9 3 2 4 8-11 11
15 Лестер Сити 9 2 3 4 13-17 9
16 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17 Кристал Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19 Вулверхэмптон Уондерерс 9 0 2 7 12-25 2
20 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1

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Манчестер Юнайтед Португалия Футбол АПЛ

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