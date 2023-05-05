"Манчестер Юнайтед" нанесли поражение на 99-й минуте в АПЛ

"Брайтон" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках 28-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Хозяева вырвали победу на 90+9-й минуте, сообщают Vesti.kz.

В компенсированное время "Брайтон" получил право на 11-метровый удар. Он был назначен за игру рукой Люка Шоу. Алексис Маккалистер уверенно реализовал пенальти.

После этой игры "МЮ" с 63 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице, а "Брайтон" (55) располагается на шестой строчке.

Следующий матч в АПЛ "МЮ" проведет на выезде с "Вест Хэмом" 7 мая, а на следующий день "Брайтон" дома примет "Эвертон".

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