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"Манчестер Юнайтед" нанесли поражение на 99-й минуте в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" нанесли поражение на 99-й минуте в АПЛ
©twitter.com/ManUtd

"Брайтон" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках 28-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Хозяева вырвали победу на 90+9-й минуте, сообщают Vesti.kz.

В компенсированное время "Брайтон" получил право на 11-метровый удар. Он был назначен за игру рукой Люка Шоу. Алексис Маккалистер уверенно реализовал пенальти.

После этой игры "МЮ" с 63 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице, а "Брайтон" (55) располагается на шестой строчке.

Следующий матч в АПЛ "МЮ" проведет на выезде с "Вест Хэмом" 7 мая, а на следующий день "Брайтон" дома примет "Эвертон".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 33 25 4 4 87-30 79
2 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 33 19 6 8 49-40 63
5 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6 Брайтон энд Хов Альбион 32 16 7 9 62-40 55
7 Тоттенхэм Хотспур 34 16 6 12 63-57 54
8 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37-50 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43-67 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ

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