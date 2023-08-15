"Манчестер Юнайтед" начал сезон с победы и установил рекорд АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестер и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте мяч забил защитник "МЮ" Рафаэль Варан.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" одерживал победу в стартовом туре 21 раз. Ни одна команда за всю историю АПЛ не выиграла больше, пишет журналист Стэтмен Дэйв в своем твиттере.

Напомним, "Юнайтед" завершил прошлый сезон чемпионата Англии на третьем месте в турнирной таблице, а "Вулверхэмптон" финишировал 13-м.

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