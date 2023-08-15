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"Манчестер Юнайтед" начал сезон с победы и установил рекорд АПЛ

"Манчестер Юнайтед" начал сезон с победы и установил рекорд АПЛ
©instagram.com/manchesterunited/

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестер и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте мяч забил защитник "МЮ" Рафаэль Варан.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" одерживал победу в стартовом туре 21 раз. Ни одна команда за всю историю АПЛ не выиграла больше, пишет журналист Стэтмен Дэйв в своем твиттере.

Напомним, "Юнайтед" завершил прошлый сезон чемпионата Англии на третьем месте в турнирной таблице, а "Вулверхэмптон" финишировал 13-м.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Рекорд

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