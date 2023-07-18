"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по трансферу обидчика сборной Казахстана

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" готовит первое предложение "Аталанте" по переходу нападающего сборной Дании Расмуса Хейлунна, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Уже имеются согласованные условия личного контракта с 20-летним датчанином. Однако "Аталанта" установила цену в районе 70 миллионов евро за игрока и настаивает на отсутствии в сделке включения игроков из МЮ.

Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость Хойлунда в 45 миллионов евро, однако "Манчестер Юнайтед" готов заплатить больше предполагаемой цены, чтобы укрепить атакующую линию.

В сезоне 2022/23 Хейлунн провел 34 матча за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действует до июня 2027 года.

Напомним, что в матче отбора на Евро-2024 против Казахстана датский форвард оформил дубль. Впрочем, в той игре в Астане подопечные Магомеда Адиева совершили камбэк (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

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