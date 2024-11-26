"Манчестер Юнайтед" готов предложить 23 миллиарда звезде сборной Грузии

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Наполи" и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport Mediaset 23-летний крайний нападающий "Наполи" попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов предложить грузинскому футболисту пятилетний контракт с годовой зарплатой в 8 миллионов евро плюс дополнительные бонусы в размере одного миллиона (порядка 23 миллиардов тенге).

Однако "Наполи" намерен удержать свою звезду и предлагает Кварацхелии новый контракт с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон. При этом итальянский клуб может рассмотреть продажу игрока за 100 миллионов евро, если соглашение о продлении не будет достигнуто до конца сезона.

В текущем сезоне Хвича уже провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя ассистами. Его действующий контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.