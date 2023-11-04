"Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте вырвал победу в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Фулхэмом" в 11-м туре футбольной английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 90+1-й минуте забил Бруну Фернандеш.

Благодаря этому успеху "МЮ" набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а "Фулхэм" с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре, 11 ноября, "МЮ" дома примет "Лутон Таун", а 12-го числа "Фулхэм" в гостях сыграет с "Астон Виллой".