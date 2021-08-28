"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Арсеналу"

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче третьего тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Этихад", домашней арене "горожан", и завершилась в их пользу со счетом 5:0.
На седьмой минуте команду вывел вперед Илкай Гюндоган. На 12-й закрепил успех Ферран Торрес. В концовке первого тайма также отличился Габриэл Жезус.
После перерыва футболисты "Манчестер Сити" продолжили добивать "Арсенал". На 53-й минуте Родри реализовал передачу Торреса, а на 84-й испанец оформил дубль.
При этом с 35-й минуты "Арсенал" играл вдесятером после удаления с поля Гранита Джаки.
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