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"Манчестер Сити" выступил с заявлением по поводу нападения грабителей на футболиста

"Манчестер Сити" выступил с заявлением по поводу нападения грабителей на футболиста
©sky.com
Новости спорта Футбол Англия

В "Манчестер Сити" отреагировали на нападение четырех грабителей на 27-летнего португальского защитника клуба Жоау Канселу и его семью, в результате чего футболисту разбили лицо, передает "Чемпионат". Клуб выразил игроку свою поддержку.

"Мы шокированы и потрясены тем, что Жоау Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме этим вечером, во время которого Жоау также подвергся нападению.

Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывает всяческую помощь органам правопорядка в расследовании этого очень серьезного дела", - гласит заявление "горожан".

Напомним, футболиста пытались ограбить четверо неизвестных. Они разбили ему лицо и забрали украшения.

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Метки:
Манчестер Сити Ограбление АПЛ

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