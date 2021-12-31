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Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо

Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо
©goal.com
Новости спорта Около спорта Происшествия

27-летний португальский защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу подвергся нападению, сообщают Vesti.kz.

Футболиста пытались ограбить четверо неизвестных. Он сумел дать отпор, но ему разбили лицо. Преступники также забрали украшения спортсмена. 

"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые причинили мне боль и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление. Им удалось забрать все мои украшения и привести мое лицо в такое состояние. Не знаю, как существуют такие подлые люди.

Самым важным для меня является моя семья, и, к счастью, с ними все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", - написал Канселу в stories в Instagram.

Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо. Фото 1

 

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Метки:
Манчестер Сити Ограбление АПЛ

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