"Манчестер Сити" выпустил Хусанова в старте и одержал победу

Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Брентфорд", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Победу "Сити" принесли голы Райана Шерки (32-я минута) и Савиньо (67-я).

В этом матче в стартовом составе "горожан" вышел узбекский защитник Абдукодир Хусанов и провел на поле все 90 минут, заработав жёлтую карточку.

Портал SofaScore оценил игру Хусанова в 7,2 балла, а сайт Flashscore дал ему 7,3 балла.

Соперник "горожан" по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. На данный момент известны три полуфиналиста из четырёх. Помимо "Сити" это "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Последним участником 1/2 финала станет победитель противостояния между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас". Игра пройдёт 23 декабря.

Полуфиналы пройдут в двухматчевом формате. Финал Кубка английской лиги состоится 22 марта.

