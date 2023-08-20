"Манчестер Сити" выиграл второй матч в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 31-й минуте забил Хулиан Альварес.

Главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола не провел ни одной замены.

Таким образом его подопечные выиграли второй матч в английской премьер-лиге (в первом туре был разгромлен "Бернли" - 3:0) и с 6 очками расположились на втором месте турнирной таблицы. "Ньюкасл" с 3 баллами находится на шестой строчке.

В следующем туре, 27 августа, "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед", а "Ньюкасл" дома примет "Ливерпуль".

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