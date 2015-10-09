"Манчестер Сити" установил ценник на Эрлинга Холанда

Стало известно, какую сумму "Манчестер Сити" намерен запросить у "Барселоны" за Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.
По данным Football Insider, если каталонцы попробуют подписать норвежца следующим летом, "горожане" будут требовать порядка 172 миллионов евро.
Напомним, 25-летний форвард недавно продлил контракт с английским клубом до 2034 года. В текущем сезоне Холанд уже провёл пять матчей во всех турнирах и отметился шестью голами.
При этом Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 180 миллионов евро.
