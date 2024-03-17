"Манчестер Сити" установил рекорд в Кубке Англии

Футболисты "Манчестер Сити" одержали победу на своем поле над "Ньюкаслом" (2:0) и вышли в полуфинал Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Дубль оформил Бернарду Силва (13-я минута, 31-я).

Как итог, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Кубка Англии, которой удалось выйти в полуфинал в шести сезонах подряд.

Также подопечные Хосепа Гвардиолы продлили свою результативную серию в домашних матчах до 57 матчей во всех турнирах.

"Манчестер Сити" не проигрывает 22 матча подряд, последний раз команда уступила 6 декабря – "Астон Вилле" (0:1) в рамках 15-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). С тех пор "горожане" записали в свой актив 19 побед при трех ничьих во всех турнирах.