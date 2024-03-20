Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Манчестер Сити" сообщили неприятную новость о Холанде

"Манчестер Сити" сообщили неприятную новость о Холанде
©twitter.com/ManCity

Эрлинг Холанд пропустил тренировку сборной Норвегии за 12 дней до центрального матча 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

По информации других СМИ, Холанд покинул тренировку из-за травмы. Нападающий ушел с поля хромая и не вернулся на занятие.

Таким образом, он может пропустить товарищеские матчи национальной команды против Чехии и Словакии, которые намечены на 22 и 26 марта. 

Матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится 31 марта. "Канониры" с 64 очками лидируют в турнирной таблице, опережая на один пункт "горожан", располагающихся на третьей строчке.

Отметим, Холанд уже пропустил ряд матчей в этом сезоне из-за проблем со стопой.

В нынешнем сезоне АПЛ норвежец провел 23 игры, забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46-50 44
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus