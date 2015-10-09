"Манчестер Сити" рискует потерять обладателя "Золотого мяча"? Переговоры по контракту зашли в тупик

Будущее игрока сборной Испании Родри в "Манчестер Сити" остаётся под вопросом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между английским клубом и обладателем "Золотого мяча" о продлении контракта на данный момент поставлены на паузу.

По информации источника, руководство "горожан" ещё несколько месяцев назад предложило Родри новое соглашение, однако сторонам пока не удалось достичь компромисса. Несмотря на возникшую паузу в переговорах, времени для принятия решения достаточно — действующий контракт одного из лидеров команды рассчитан до июня 2027 года.

Родри защищает цвета "Манчестер Сити" с 2019 года и за это время стал ключевой фигурой в составе клуба. В минувшем сезоне 29-летний хавбек провёл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча.

🚨 Manchester City offered new deal to Rodri few months ago but there’s still no agreement at this stage.



Deal on stand-by now, still long time to decide as current agreement set to expire in June 2027.



Rodri could leave as free agent in one year.



🎥 https://t.co/2OJq9aTDNv pic.twitter.com/ZALzco08yZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

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