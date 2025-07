"Манчестер Сити" решил судьбу самого дорого игрока

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш в может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации издания Give Me Sport, клуб намерен определиться с будущим 29-летнего полузащитника до начала предсезонных сборов.

Руководство "горожан" всерьез рассматривает вариант продажи футболиста. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Грилиша составляет 28 миллионов евро. Его контракт с "Сити" действует до лета 2027 года, но с каждым днем вероятность ухода только растет.

В прошедшем сезоне Грилиш провел 32 матча, отметившись тремя голами и пятью ассистами. Несмотря на яркое прошлое, его влияние на игру команды постепенно снижается - и в стане чемпионов Англии это заметили.

Напомним, Грилиш является самым дорогим футболистом "горожан". "Манчестер Сити" подписывал игрока за рекордные 117,5 миллионов евро.

Exclusive: Manchester City want to offload Jack Grealish before the squad return for pre-season. Written by @DeanJonesSoccer & @TacticallyMatt https://t.co/7mGu30lC2L