"Манчестер Сити" предложил контракт Роналду

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сведениям журналиста Николо Скиры, "Манчестер Сити" сделал предложение игроку. Английский клуб готов заключить с 36-летним португальцем контракт до 2023 года. Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в "Сити" до закрытия нынешнего летнего трансферного окна и уже обсудил возможный переход с партнерами по "Ювентусу".

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "горожане" готовы предложить Роналду двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро за сезон. О серьезности намерений Криштиану покинуть туринский клуб говорит тот факт, что его агент Жорже Мендеш уже прибыл в Турин для проведения переговоров с "Ювентусом".

Также сообщается, что "Манчестер Сити" не намерен платить за трансфер португальца и готов рассмотреть вариант включения в сделку кого-либо из собственных игроков. Приоритетный вариант для "Ювентуса" - это Габриэл Жезус. Однако на данный момент разрешение на его отъезд не дает наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

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Напомним, Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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