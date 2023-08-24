"Манчестер Сити" подписал одного из самых быстрых и техничных игроков Европы

"Манчестер Сити" объявил о трансфере 21-летнего бельгийского вингера французского "Ренна" Жереми Доку, сообщают Vesti.kz.
Контракт подписан до 2028 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, его переход обошелся английскому клубу в 60 миллионов евро.
Доку защищал цвета "Ренна" с 2020 года, а до этого играл на родине за "Андерлехт".
На его счету 14 матчей за национальную сборную Бельгии. Прежде выступал за юношеские и молодежную сборные своей страны.
Доку называют одним из самых быстрых и техничных игроков Европы.
Жереми стал третьим новичком "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно после переходов хорватов Матео Ковачича и Йошко Гвардиола.
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