"Манчестер Сити" подписал одного из самых быстрых и техничных игроков Европы

"Манчестер Сити" объявил о трансфере 21-летнего бельгийского вингера французского "Ренна" Жереми Доку, сообщают Vesti.kz.

Контракт подписан до 2028 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, его переход обошелся английскому клубу в 60 миллионов евро.

Доку защищал цвета "Ренна" с 2020 года, а до этого играл на родине за "Андерлехт".

На его счету 14 матчей за национальную сборную Бельгии. Прежде выступал за юношеские и молодежную сборные своей страны.

Доку называют одним из самых быстрых и техничных игроков Европы.

Жереми стал третьим новичком "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно после переходов хорватов Матео Ковачича и Йошко Гвардиола.

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