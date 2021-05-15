"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в перестрелке с семью голами и хет-триком

"Манчестер Сити" выиграл у "Ньюкасла" в рамках 36-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Ньюкасле, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В ее ходе "горожане" уступали 0:1 и 2:3, но тем не менее вырвали победу во втором тайме.

В составе победителей отличился Жоау Канселу (39-я минута), а также хет-трик оформил Ферран Торрес (42-я, 64-я, 66-я). У проигравших голами отметились Эмиль Крафт (25-я), Жоэлинтон (45+6-я, пенальти) и Джо Уиллок (62-я).

После этой игры "МанСити", уже ставший чемпионом АПЛ, с 83 очками лишь закрепил свое лидерство в таблице, тогда как "Ньюкасл" с 39 баллами расположился на 16-й строчке из 20.

В предпоследнем, 37-м туре, 18 мая, "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Брайтоном", а "Ньюкасл" на следующий день дома примет "Шеффилд Юнайтед".

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