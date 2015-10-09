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Англия
Вчера 18:55
 

"Манчестер Сити" объявил о трансфере звездного новичка во время ЧМ-2026

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"Манчестер Сити" объявил о трансфере звездного новичка во время ЧМ-2026 ©mancity.com

"Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" полностью согласовали переход полузащитника Эллиота Андерсона. 23-летний футболист подпишет контракт с "горожанами" сразу после завершения чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" полностью согласовали переход полузащитника Эллиота Андерсона. 23-летний футболист подпишет контракт с "горожанами" сразу после завершения чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Где игрок сейчас: Андерсон находится в США со сборной Англии.

Медицинский осмотр: игрок успешно прошёл медосмотр в Канзасе.

Финальный этап: Все документы подпишут по возвращении игрока в Великобританию.

Представители "Манчестер Сити" уже публично пожелали Андерсону и национальной команде Англии удачи в матчах чемпионата мира и заявили, что с нетерпением ждут полузащитника в расположении клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся "Манчестер Сити" в 116 миллионов фунтов.

Напомним, что Англия уже добралась до 1/8 финала мундиаля, где 6 июля сыграет с Мексикой. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   1/16 финала, мужчины
4 июля 03:00   •   не начат
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