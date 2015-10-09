Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска объявил состав на выездной матч 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.
Состав "Сити" на матч с "Арсеналом"
С первых минут оборону "горожан" представит защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.
Полностью "старт" гостей выглядит следующим образом:
- Доннарумма
- Гвардиол
- Гехи
- Хусанов
- Матеуш Нуньеш
- Буадди
- Андерсон
- Фернандес
- Доку
- Ндиайе
- Холанд
Состав канониров на матч с "Сити"
Наставник лондонского клуба Микель Артета выбрал следующий состав:
- Рая
- Калафьори
- Габриэл
- Конса
- Тимбер
- Гимарайнс
- Мерино
- Эдегор
- Мадуэке
- Хаверц
- Цолис
Матч пройдёт 29 ноября в Лондоне и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. Перед очной встречей в "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу с 28 очками. "Манчестер Сити" располагается на третьем месте, набрав 22 балла.
Ранее неожиданным исходом завершилось мерсисайдское дерби "Эвертон" - "Ливерпуль" в АПЛ.
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