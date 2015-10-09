Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска объявил состав на выездной матч 12-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

Состав "Сити" на матч с "Арсеналом"

С первых минут оборону "горожан" представит защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Полностью "старт" гостей выглядит следующим образом:

Доннарумма

Гвардиол

Гехи

Хусанов

Матеуш Нуньеш

Буадди

Андерсон

Фернандес

Доку

Ндиайе

Холанд

Состав канониров на матч с "Сити"

Наставник лондонского клуба Микель Артета выбрал следующий состав:

Рая

Калафьори

Габриэл

Конса

Тимбер

Гимарайнс

Мерино

Эдегор

Мадуэке

Хаверц

Цолис

Матч пройдёт 29 ноября в Лондоне и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. Перед очной встречей в "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу с 28 очками. "Манчестер Сити" располагается на третьем месте, набрав 22 балла.

Ранее неожиданным исходом завершилось мерсисайдское дерби "Эвертон" - "Ливерпуль" в АПЛ.

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