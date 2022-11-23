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Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Гвардиолой

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Гвардиолой
©twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

"Я рад, что путешествие Пепа с "Манчестер Сити" продолжится. Он уже внес очень большой вклад в успех и структуру нашего клуба. Интересно представить, что нас ждет впереди, учитывая энергию, спортивный голод и амбиции, которые у Гвардиолы все еще есть. Под его руководством наша первая команда добилась очень многого, постоянно играя и развиваясь в футбольном стиле, которым восхищаются во всем мире", - прокомментировал председатель "Манчестер Сити" Халдун Халифа Аль Мубарак.

Напомним, 51-летний Гвардиол работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством команда выиграла четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии, а также выходила в финал Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2 Манчестер Сити 14 10 2 2 40-14 32
3 Ньюкасл Юнайтед 15 8 6 1 29-11 30
4 Тоттенхэм Хотспур 15 9 2 4 31-21 29
5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20-20 26
6 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 3 5 23-19 21
8 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
11 Кристал Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
12 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13 Лестер Сити 15 5 2 8 25-25 17
14 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22-26 15
16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 12-17 14
17 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11-30 13
19 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 2 4 9 8-24 10

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Метки:
Манчестер Сити Гвардиола Хосеп АПЛ

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