"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Гвардиолой

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

"Я рад, что путешествие Пепа с "Манчестер Сити" продолжится. Он уже внес очень большой вклад в успех и структуру нашего клуба. Интересно представить, что нас ждет впереди, учитывая энергию, спортивный голод и амбиции, которые у Гвардиолы все еще есть. Под его руководством наша первая команда добилась очень многого, постоянно играя и развиваясь в футбольном стиле, которым восхищаются во всем мире", - прокомментировал председатель "Манчестер Сити" Халдун Халифа Аль Мубарак.

Напомним, 51-летний Гвардиол работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством команда выиграла четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии, а также выходила в финал Лиги чемпионов.

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