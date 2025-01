"Манчестер Сити" нацелился на защитника сборной Узбекистана

Чемпионы Англии последних лет, "Манчестер Сити", планируют укрепить свою оборону в предстоящем зимнем трансферном окне, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб проявляет интерес к 20-летнему защитнику "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову.

Сообщается, что переговоры ведутся как с французским клубом, так и с самим игроком. Однако "Сити" сталкивается с конкуренцией - за молодым талантом следят и другие европейские клубы.

Хусанов присоединился к "Лансу" летом 2023 года и уже успел зарекомендовать себя на высоком уровне. Его текущая рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

🚨🇺🇿 Understand Manchester City are keeping contacts active for Abdukodir Khusanov deal.



Discussions started on both player and club side with Lens, waiting for next steps as there are more clubs interested. pic.twitter.com/Yp9InnvokJ