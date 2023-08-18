Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва

"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва
©instagram.com/lucaspaqueta

Переход полузащитника "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукаса Пакета в "Манчестер Сити" находится на грани срыва, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, переговоры между клубами прекращены.

"Манчестер Сити" предлагал за игрока 70 миллионов фунтов стерлингов и рассматривал его на замену Кевину Де Брюйне, получившему травму и выбывшему из строя на несколько месяцев. "Вест Хэм" хотел получить за своего бразильца более 85 миллионов фунтов стерлингов.

И его трансфер срывается не из-за финансовых споров.

Дело совсем в другом - английская футбольная ассоциация (FA) подозревает игрока в нарушениях правил ставок. Отмечается, что его родственники делали ставки на матчи с участием футболиста. Если удастся доказать вину спортсмена, то ему грозит длительная дисквалификация.

В карьере Лукаса также были "Лион", "Милан" и "Фламенго". В сборную Бразилии вызывается с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 45 миллионов евро. Он связан контрактом с "Вест Хэмом" до 2027 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 5-1 3
2 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 4-1 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 3-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6 Кристал Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 2-2 1
9 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10 Челси 1 0 1 0 1-1 1
11 Вест Хэм Юнайтед 1 0 1 0 1-1 1
12 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
14 Ноттингем Форест 1 0 0 1 1-2 0
15 Шеффилд Юнайтед 1 0 0 1 0-1 0
16 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-1 0
17 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
18 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
20 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
АПЛ Манчестер Сити

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 23:56
Англия
©instagram.com/lucaspaqueta "Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва
17 августа, 13:13
Англия
©instagram.com/mancity Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
17 августа, 12:36
Англия
©instagram.com/mancity Холанд отметился уникальным достижением за "Сити" в финалах
16 августа, 17:06
Англия
©instagram.com/laporte/ Футболист "Манчестер Сити" согласился играть с Криштиану Роналду
15 августа, 09:32
Англия
©instagram.com/chelseafc "Челси" совершил рекордный трансфер в истории АПЛ
15 августа, 08:51
Англия
©instagram.com/manchesterunited/ "Манчестер Юнайтед" начал сезон с победы и установил рекорд АПЛ
14 августа, 21:20
Англия
©twitter.com/realmadrid "Реал" выплатит "Челси" миллион евро за временного вратаря
14 августа, 09:09
Англия
©instagram.com/moises_caicedo55 "Челси" достиг соглашения с 21-летним футболистом. Это будет рекордный трансфер
14 августа, 00:03
Англия
©twitter.com/ChelseaFC Успешный дебют новичка и два отмененных гола: "Челси" и "Ливерпуль" сыграли в первом матче нового сезона АПЛ
12 августа, 14:12
Англия
©fcbayern.com "Бавария" объявила о переходе Харри Кейна
11 августа, 21:28
Англия
©twitter.com/FabrizioRomano Игрок за 75 миллионов евро отказал "Ливерпулю" ради "Челси"
11 августа, 16:50
Англия
©instagram.com/harrykane Самолету с Кейном не дали вылететь в Мюнхен для подписания контракта с "Баварией"
11 августа, 09:52
Англия
©twitter.com/MoisesCaicedo55 "Ливерпуль" обошел "Челси" в борьбе за 21-летнего футболиста. Он заплатит рекордную сумму
10 августа, 11:41
Англия
©twitter.com/FabrizioRomano "Челси" предложил за трансфер 19-летнего игрока 48 миллионов
9 августа, 21:55
Англия
©twitter.com/HarryMaguire93 "Манчестер Юнайтед" выбрал кандидатов на замену Гарри Магуайру
9 августа, 16:43
Англия
©twitter.com/HarryMaguire93 "Манчестер Юнайтед" согласился отпустить Гарри Магуайра
9 августа, 14:09
Англия
©instagram.com/chelseafc С "Челси" могут снять очки в новом сезоне из-за Абрамовича
9 августа, 12:43
Англия
©instagram.com/wolves/ Клуб АПЛ уволил тренера за три дня до старта сезона. Известны причины
9 августа, 12:25
Англия
©instagram.com/ettifaq/ Стивен Джеррард назвал своего любимого футболиста
8 августа, 14:23
Англия
©instagram.com/neymarjr Неймара отправляют в "Челси": известна позиция Почеттино по этому трансферу
8 августа, 11:16
Англия
©instagram.com/manchesterunited/ Новичок "Манчестер Юнайтед" сделал признание про Криштиану Роналду
7 августа, 20:00
Англия
©instagram.com/harrykane "Тоттенхэм" отказался продавать "Баварии" своего форварда за 86 миллионов
7 августа, 09:35
Англия
©instagram.com/liverpoolfc Салах получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии. Известны детали
7 августа, 08:05
Англия
©instagram.com/mancity Гвардиола объяснил поражение "Манчестер Сити" от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии
6 августа, 23:53
Англия
©twitter.com/Arsenal "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" и завоевал первый трофей в сезоне-2023
5 августа, 18:00
Англия
©"Аль-Наср" Клубы АПЛ обратятся в ФИФА с просьбой изменить даты трансферного окна в Саудовской Аравии
5 августа, 17:25
Англия
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" подписал испанского вратаря
5 августа, 15:29
Англия
©instagram.com/josko_gvardiol/ Самый дорогой защитник в истории? "Манчестер Сити" объявил о переходе топового новичка
4 августа, 17:59
Англия
©instagram.com/josko_gvardiol Гвардиола подтвердил трансфер призера чемпионата мира в "Манчестер Сити"
4 августа, 14:35
Англия
©ФК "Челси" "Челси" может получить сотни миллионов евро от новых инвесторов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus