"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва

Переход полузащитника "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукаса Пакета в "Манчестер Сити" находится на грани срыва, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, переговоры между клубами прекращены.

"Манчестер Сити" предлагал за игрока 70 миллионов фунтов стерлингов и рассматривал его на замену Кевину Де Брюйне, получившему травму и выбывшему из строя на несколько месяцев. "Вест Хэм" хотел получить за своего бразильца более 85 миллионов фунтов стерлингов.

И его трансфер срывается не из-за финансовых споров.

Дело совсем в другом - английская футбольная ассоциация (FA) подозревает игрока в нарушениях правил ставок. Отмечается, что его родственники делали ставки на матчи с участием футболиста. Если удастся доказать вину спортсмена, то ему грозит длительная дисквалификация.

В карьере Лукаса также были "Лион", "Милан" и "Фламенго". В сборную Бразилии вызывается с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 45 миллионов евро. Он связан контрактом с "Вест Хэмом" до 2027 года.

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