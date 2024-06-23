"Манчестер Сити" грозит жесткое наказание в АПЛ

В ближайшее время будут представлены документы о многочисленных нарушениях "Манчестер Сити", которые могут привести к неприятным последствиям для английского топ-клуба, передают Vesti.kz.

Основатель Football Leaks Руй Пинту планирует опубликовать документы о нарушениях клуба. Он отметил, что в отчетах указаны полученные клубом суммы, о которых не сообщалось футбольным властям. Эти документы — часть расследования Премьер-лиги в отношении «Сити».

"Я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о "Сити", и описал, что находится на каждом из них. Я уверен, что они уголовно значимы", — заявил Пинту на конференции OffShore-Alert Marbella.

6 февраля АПЛ обвинила "Манчестер Сити" в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, "Сити" грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.