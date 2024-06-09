Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Манчестер Сити" готов предложить английскому футболисту свыше 200 миллионов в неделю

"Манчестер Сити" готов предложить английскому футболисту свыше 200 миллионов в неделю
©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" планирует предложить полузащитнику сборной Англии Филу Фодену новый контракт, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Это пройзойдет в ответ на интерес со стороны "Реала" и в награду за его блестящий сезон.

По новому соглашению зарплата футболиста увеличится почти вдвое, что сделает его самым высокооплачиваемым английским игроком.

Сейчас Фоден зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю с бонусами, но по новому контракту 24-летний хавбек будет получать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю (214,5 миллионов тенге). "Манчестер Сити" намерен предложить Фодену шестилетний договор до начала сезона.

По данным Transfermarkt Фоден оценивается в 150 миллионов евро. В прошедшем сезоне Фоден во всех турнирах сыграл 53 матча, в которых забил 27 голов и сделал 12 ассистов.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Еврофутбол Футбол АПЛ Манчестер Сити

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus