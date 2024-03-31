"Манчестер Сити" и "Арсенал" обострили чемпионскую интригу в АПЛ

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В 30-м туре чемпионата Англии состоялся один из важнейших матчей в проекции борьбы за чемпионство - "Манчестер Сити" в домашних стенах сыграл с "Арсеналом", сообщают Vesti.kz.
Матч на стадионе "Этихад" закончился ничейным результатом — 0:0.
На данный момент "Манчестер Сити" находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 64 очка в 29 матчах. "Арсенал" набрал 65 очков после аналогичного количества встреч, оказавшись вторым. Таким образом, по итогам тура лидером АПЛ стал "Ливерпуль" (67 очков).
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