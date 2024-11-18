"Ман Сити" собрался купить вундеркинда ПСЖ: ему 18 лет и дают двойной ценник

"Манчестер Сити" всерьез нацелен на подписание одного из самых ярких молодых талантов французского футбола - полузащитника "Пари Сен-Жермена" Уоррена Заира-Эмери. Ради 18-летнего вундеркинда, который уже заявил о себе в главной команде парижан, "горожане" готовы выложить внушительную сумму в 120 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

Несмотря на юный возраст, талантливый француз уже находится на радарах ведущих клубов Европы. Однако именно "Сити" считается главным претендентом на его подписание.

Заир-Эмери уже успел стать двукратным чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе ПСЖ.

На международной арене он помог юношеской сборной Франции завоевать чемпионский титул на Евро до 17 лет, а в 2023 году дебютировал за основную команду, сразу отметившись голом.

В сезоне-2024/2025 Заир-Эмери провел 14 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу, продолжая демонстрировать свои атакующие качества.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола известен своей философией игры, где владение мячом и контроль на каждом участке поля стоят на первом месте. И здесь Уоррен выглядит как идеальное дополнение к манчестерской машине.

Transfermarkt оценивает вундеркинда в 60 миллионов евро, что ставит его на третье место среди самых дорогих игроков мира до 21 года. Однако "Манчестер Сити" готов пойти дальше и предложить внушительные 120 миллионов евро.

Такое предложение неслучайно, "горожане" активно ищут усиления в полузащиту и рассматривают молодого француза как долгосрочную инвестицию.

Однако, ПСЖ может оказаться не готов так легко расстаться с таким многообещающим игроком. Контракт Заира-Эмери действует до 2029 года, что дает парижанам немалые рычаги в переговорах.

Для французского клуба это непростая дилемма: с одной стороны, удержание одного из лучших воспитанников команды обещает немалые успехи в долгосрочной перспективе, с другой - сумма от трансфера может быть направлена на укрепление других позиций.

Продажа молодого полузащитника, безусловно, ослабит центр поля, но откроет финансовые возможности для дальнейшего роста. Если этот переход состоится, он станет одним из главных событий следующего трансферного окна.

Заир-Эмери получит шанс испытать себя в новом чемпионате и поработать под началом одного из лучших тренеров современности. Переход во "взрослый" футбол Гвардиолы может стать для молодого француза идеальной площадкой для раскрытия своего потенциала.

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