"Ман Сити" осложнил зимнее усиление "Барселоны". Подробности

"Барселона" и "Манчестер Сити" активно готовятся к зимнему трансферному окну, официально открывающемуся 1 января. Пока сделки ещё нет, но спортивные директоры обоих клубов изучают разные варианты усиления состава, передают Vesti.kz.

Каталонский клуб ищет центрального защитника, который заменил бы Андреаса Кристенсена, получившего серьёзную травму. В то же время Пеп Гвардиола сосредоточен на Антуане Семеньо из "Борнмута".

Натан Аке — главный вариант для "Барсы"

По информации El Nacional, "Барселона" всерьёз рассматривает переход Натана Аке из "Манчестер Сити".

Аке левоногий, хорошо играет с мячом, имеет опыт выступлений на высоком уровне и знаком с идеями Гвардиолы. Он готов перейти в "Барселону", чтобы получить игровое время, заслужить доверие Рональда Кумана и претендовать на место в стартовом составе сборной Нидерландов на ЧМ-2026.

Основная сложность — согласование условий: "Манчестер Сити" хочет продать игрока на постоянной основе, "Барселона" предпочла бы аренду.

Другие варианты "Барселоны"

В качестве альтернатив рассматриваются Николас Отаменди ("Бенфика"), Стефан де Врей ("Интер") и Маркос Сенеси ("Борнмут"). Все они опытные игроки, которые могут перейти в клуб в январе либо на правах аренды, либо за умеренную сумму. Решение по центральному защитнику ожидается в ближайшие дни.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!