Лондонский "Арсенал" возобновил интерес к нападающему мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиану Альваресу, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Экрема Конура, руководство английского клуба уже провело новый раунд переговоров с игроком и его представителями, чтобы прояснить ситуацию вокруг возможного трансфера.

Главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником таланта аргентинца. Испанский специалист видит в Альваресе универсального форварда, способного на долгие годы закрыть позицию основного нападающего в команде.

Несмотря на то что в "Атлетико" не горят желанием расставаться со своей звездой, интерес "Арсенала" остаётся предметным - аргентинец по-прежнему входит в шорт-лист главных трансферных целей лондонцев для усиления атаки.

В текущем сезоне Альварес провёл 14 матчей во всех клубных турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

Ранее стало известно, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне согласился продать вингера "Атлетико", подробности - тут.

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