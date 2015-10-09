Лондонский "Кристал Пэлас" объявил о назначении датского специалиста Томаса Франка на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Франк подписал контракт до 2029 года

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с датским специалистом рассчитано до лета 2029 года. В новой команде Франк сменил француза Пьера Сажа, который был отправлен в отставку в четверг, 12 ноября.

Решение об увольнении предыдущего наставника приняли после неудачного старта сезона-2026/2027. Под его руководством "Кристал Пэлас" потерпел семь поражений в первых десяти турах английской премьер-лиги (АПЛ).

"Кристал Пэлас" борется за выживание

После десяти матчей лондонский клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды семь очков, а отставание от спасительной 17-й строчки составляет два балла.

Ранее Томас Франк работал с датским "Брондбю", а также английскими "Брентфордом" и "Тоттенхэмом". Теперь специалисту предстоит исправить положение "Кристал Пэлас" и помочь команде выбраться из зоны вылета.

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝 ℹ️ https://t.co/2wUzZAGt4S https://t.co/zv2vMPGPFz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026

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