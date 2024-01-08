"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Арсенал" уступил на своем поле "Ливерпулю" (0:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии, сообщают Vesti.kz.

Оба гола были забиты в конце встречи: сначала Якуб Кивер срезал мяч в свои ворота на 80-й минуте, затем Луис Диас поставил точку в матче на 90+5-й минуте.

Таким образом, "Ливерпуль" вышел в 1/16 финала нынешнего розыгрыша.

При этом стоит сказать, что подопечные Микеля Артеты выглядели предпочтительнее, вот только им не везло в завершающей стадии атак. А вот футболисты Юргена Клоппа более бережно отнеслись к своим возможностям, что, в общем-то, и отразилось на итоговом счете.