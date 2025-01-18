"Ливерпуль" устроил матч-триллер в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" вырвали победу на выезде у "Брентфорда" в компенсированное время в рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Когда казалось, что хозяева поля смогут отобрать очки у фаворита, "красные" отменили сенсацию благодаря дублю Дарвина Нуньеса, отличившегося на 90+1-й и 90+3-й минутах соответственно.

Уругвайский нападающий появился на поле во втором тайме, заменив на 65-й минуте Луиса Диаса.

Благодаря этому успеху "Ливерпуль" набрал 50 очков и закрепил свое лидерство в турнирной таблице, а "Брентфорд" с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

В 23-м туре, 25 января, "Ливерпуль" примет на своем поле "Ипсвич", а на следующий день "Брентфорд" сыграет в гостях с "Кристал Пэлас".