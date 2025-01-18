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"Ливерпуль" устроил матч-триллер в АПЛ

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"Ливерпуль" устроил матч-триллер в АПЛ ©x.com/LFC

Футболисты "Ливерпуля" вырвали победу на выезде у "Брентфорда" в компенсированное время в рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Футболисты "Ливерпуля" вырвали победу на выезде у "Брентфорда" в компенсированное время в рамках 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Когда казалось, что хозяева поля смогут отобрать очки у фаворита, "красные" отменили сенсацию благодаря дублю Дарвина Нуньеса, отличившегося на 90+1-й и 90+3-й минутах соответственно.

Уругвайский нападающий появился на поле во втором тайме, заменив на 65-й минуте Луиса Диаса.

Благодаря этому успеху "Ливерпуль" набрал 50 очков и закрепил свое лидерство в турнирной таблице, а "Брентфорд" с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

В 23-м туре, 25 января, "Ливерпуль" примет на своем поле "Ипсвич", а на следующий день "Брентфорд" сыграет в гостях с "Кристал Пэлас".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
8 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
9 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
10 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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Ливерпуль АПЛ Футбол

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