"Ливерпуль" установил историческое достижение в АПЛ

"Ливерпуль" добился уникального достижения после гостевой победы над "Эвертоном" в 33-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "красных". В составе победителей отличились Мохамед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+11-я). У поигравших гол забил Бету (54-я).
По информации Squawka, "Ливерпуль" стал первой командой в истории Премьер-лиги, одержавшей победы на 60 различных стадионах турнира. Гол Ван Дейка принёс победу в первом в истории мерсисайдском дерби на стадионе "Хилл Дикинсон".
Liverpool are the first side in Premier League history to win at 60 different stadiums in the competition.— Squawka (@Squawka) April 19, 2026
"Ливерпуль" с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице, в то время как "Эвертон" располагается на десятой строчке с 47 баллами.
В следующем туре "Эвертон" отправится в гости к "Вест Хэму", а "Ливерпуль" сыграет дома с "Кристал Пэлас". Оба матча запланированы на 25 апреля.
