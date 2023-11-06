"Ливерпуль" спасся от поражения на 95-й минуте в АПЛ

"Лутон Таун" сумел поделить очки с "Ливерпулем" в рамках 11-го тура футбольной английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Лутоне на стадионе "Кенилуэрт Роуд", закончилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Тахита Чонга на 80-й минуте. На это гости ответили точным ударом Луиса Диаса на 90+5-й минуте.

После этой ничьей "Ливерпуль" (24 очка) находится на третьем месте турнирной таблицы, а "Лутон Таун" (6) располагается на 17-й строчке из 20.

В 12-м туре, 11 ноября, "Лутон Таун" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед", а на следующий день "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "Брентфордом".