"Ливерпуль" собрался подписать Хвичу Кварацхелию. Известны подробности

"Ливерпуль" планирует приобрести вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации Fichajes, сумма трансфера составит 130 миллионов евро. Английский клуб намерен провести серьезную перестройку своего состава после неудачного сезона.

Хвича Кварацхелия, 22-летний грузинский футболист, перешел в "Наполи" летом 2022 года. Ранее он выступал в Российской премьер-лиге за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".

В текущем сезоне чемпионата Италии Хвича отметился 12 голами и 12 результативными передачами в 24 матчах. "Наполи" находится на первом месте в таблице Серии А за 10 туров до окончания турнира, имея 71 очко и опережая ближайшего преследователя, "Лацио", на 16 очков.

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