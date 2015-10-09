"Ливерпуль" решил продать чемпиона мира: за ним следит "Реал"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщают Vesti.kz.

По информации Football Insider, переговоры между аргентинцем и английским клубом по новому контракту затягиваются. Пока стороны не достигли соглашения, и это открыло возможность для трансфера в "Реал". Мадридский клуб давно следят за Мак Аллистерjv.

В самом "Ливерпуле" больше склоняются к продаже чемпиона мира в связи с наметившейся масштабной перестройкой состава.

В этом сезоне Мак Аллистер провёл 50 матчей во всех соревнованиях, пять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет пять голевых передач.

Действующий контракт Мак Аллистера с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается примерно в 85 миллионов евро.

