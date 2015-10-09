Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 23:11
 

"Ливерпуль" разрывает АПЛ: Оуэн назвал атаку клуба лучшей на планете

"Ливерпуль" разрывает АПЛ: Оуэн назвал атаку клуба лучшей на планете

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отметил впечатляющую форму атаки "Ливерпуля" в нынешнем розыгрыше АПЛ, сообщают Vesti.kz.

"Эта атака может стать самой мощной в мировом футболе. У "Ливерпуля" множество вариантов в атаке, так должно быть в каждом топ-клубе, который хочет конкурировать во всех турнирах", - передаёт слова эксперта FourFourTwo.

За первые пять туров команда Арне Слота отправила в ворота соперников 11 мячей - это лучший показатель среди всех клубов лиги. Благодаря такой результативности "красные" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 15 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
3 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
4 Борнмут 5 3 1 1 6-5 10
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9-5 7
10 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
12 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
13 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

