Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

"Ливерпуль" проиграл худшей команде АПЛ. Салах не забил пенальти

"Ливерпуль" проиграл худшей команде АПЛ. Салах не забил пенальти
©twitter.com/LFC

Футболисты "Ливерпуля" проиграли "Борнмуту" в выездном матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Борнмуте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Филип Биллинг (28-я минута). При этом "Ливерпуль" мог уйти от поражения, но Мохамед Салах не реализовал пенальти на 69-й минуте.

Это первое поражение мерсисайдцев в АПЛ за шесть игр. До этого были четыре победы и ничья. Для команды Юргена Клоппа это был первый матч после разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

Благодаря этой победе "Борнмут" набрал 24 очка и поднялся с последнего, 20-го места на 16-е. "Ливерпуль" (42) остался на пятом месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
17 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
18 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
19 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
20 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ливерпуль АПЛ Салах Мохамед

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus