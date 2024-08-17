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"Ливерпуль" попал в уникальную ситуацию перед стартом АПЛ. Подробности

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"Ливерпуль" попал в уникальную ситуацию перед стартом АПЛ. Подробности ©x.com/LFC

Сегодня, 17 августа "Ливерпуль" начинает новый сезон в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 17 августа "Ливерпуль" начинает новый сезон в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Команда под руководством Арне Слота в первом туре отправится на выездной матч против "Ипсвича". Этим летом "красные" сменили тренера после ухода Юргена Клоппа, однако состав команды остался без изменений.

Примечательно, что среди 132 клубов из топ-7 европейских лиг, только "Ливерпуль" не сделал ни одного входящего трансфера в 2024 году. На этот необычный факт обращает внимание TEAMtalk.

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