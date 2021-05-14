"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 34-го тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

При этом первый гол в матче был забит в ворота "Ливерпуля". На десятой минуте пробил полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш. Мяч отлетел рикошетом от ноги защитника гостей Натаниела Филлипса. Сначала был засчитан автогол, но потом авторство присвоили Фернандешу.

"Ливерпуль" сравнял на 34-й минуте, отличился нападающий Диогу Жота. А на третьей, добавленной к первому тайму минуте, Роберто Фирмино вывел гостей вперед.

На 47-й минуте Фирмино оформил дубль. На 68-й Маркус Рашфорд немного сократил отрыв манкунианцев. Но на 90-й минуте окончательный счет установил форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах при выходе один на один.

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