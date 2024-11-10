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"Ливерпуль" оторвался от "Манчестер Сити" и укрепил лидерство в АПЛ

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"Ливерпуль" оторвался от "Манчестер Сити" и укрепил лидерство в АПЛ ©x.com/LFC

"Ливерпуль", упрочил свое лидерство в таблице АПЛ после 11 тура чемпионата Англии, сообщают Vesti.kz.

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"Ливерпуль", упрочил свое лидерство в таблице АПЛ после 11 тура чемпионата Англии, сообщают Vesti.kz.

Накануне, "красные" принимали на своем поле "Астон Виллу". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 20-й минуте Дарвином Нуньесом после стремительной контратаки.

Второй мяч "Ливерпуль" забил на 84-й минуте. Здесь, "красным" удалось подловить соперника и провести контратаку, которую, забитым голом завершил Мохамед Салах.

Таким образом, "Ливерпуль" набрал 28 очков и на пять баллов обходит идущий вторым "Манчестер Сити", который 9 ноября проиграл "Брайтону" (1:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2 Манчестер Сити 10 7 2 1 21-11 23
3 Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
7 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
8 Тоттенхэм Хотспур 10 5 1 4 22-11 16
9 Брайтон энд Хов Альбион 10 4 4 2 17-14 16
10 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12 Ньюкасл Юнайтед 10 4 3 3 10-10 15
13 Манчестер Юнайтед 10 3 3 4 9-12 12
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
19 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Футбол

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