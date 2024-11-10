"Ливерпуль" оторвался от "Манчестер Сити" и укрепил лидерство в АПЛ

"Ливерпуль", упрочил свое лидерство в таблице АПЛ после 11 тура чемпионата Англии, сообщают Vesti.kz.

Накануне, "красные" принимали на своем поле "Астон Виллу". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 20-й минуте Дарвином Нуньесом после стремительной контратаки.

Enjoy highlights from tonight’s action at Anfield 🎬 #LIVAVL pic.twitter.com/KWjuqae6hm — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2024

Второй мяч "Ливерпуль" забил на 84-й минуте. Здесь, "красным" удалось подловить соперника и провести контратаку, которую, забитым голом завершил Мохамед Салах.

Salah secures the three points 👑 pic.twitter.com/E4cKwmvKVo — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2024

Таким образом, "Ливерпуль" набрал 28 очков и на пять баллов обходит идущий вторым "Манчестер Сити", который 9 ноября проиграл "Брайтону" (1:2).