Англия
Вчера 23:14
 

"Ливерпуль" оставили без победы в матче с аутсайдером АПЛ

"Ливерпуль" оставили без победы в матче с аутсайдером АПЛ ©x.com/LFC

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Бёрнли", прошедший на "Энфилде", завершился вничью, сообщают Vesti.kz. Команды обменялись голами и разошлись миром, не сумев выявить победителя.

Уже на 32-й минуте хозяева получили шанс выйти вперёд, однако Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти. Тем не менее счёт в матче открыл полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц, отличившийся на 42-й минуте встречи.

После перерыва гости сумели отыграться: на 62-й минуте нападающий "Бёрнли" Маркус Эдвардс восстановил равенство. В дальнейшем команды действовали осторожно и больше голов зрители так и не увидели.

По итогам 22 туров "Ливерпуль" набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице АПЛ, тогда как "Бёрнли" с 14 баллами располагается на 18-й позиции. В следующем туре, 24 января, "Бёрнли" примет "Тоттенхэм", а "Ливерпуль" в этот же день сыграет в гостях с "Борнмутом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
9 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
10 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Эвертон
Проголосовало 20 человек

