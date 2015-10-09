"Ливерпуль" оставили без победы в матче с аутсайдером АПЛ

Матч 22-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Бёрнли", прошедший на "Энфилде", завершился вничью, сообщают Vesti.kz. Команды обменялись голами и разошлись миром, не сумев выявить победителя.

Уже на 32-й минуте хозяева получили шанс выйти вперёд, однако Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти. Тем не менее счёт в матче открыл полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц, отличившийся на 42-й минуте встречи.

После перерыва гости сумели отыграться: на 62-й минуте нападающий "Бёрнли" Маркус Эдвардс восстановил равенство. В дальнейшем команды действовали осторожно и больше голов зрители так и не увидели.

По итогам 22 туров "Ливерпуль" набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице АПЛ, тогда как "Бёрнли" с 14 баллами располагается на 18-й позиции. В следующем туре, 24 января, "Бёрнли" примет "Тоттенхэм", а "Ливерпуль" в этот же день сыграет в гостях с "Борнмутом".

