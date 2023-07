"Ливерпуль" одержал разгромную победу. Видео

"Ливерпуль" одержал победу над "Лестер Сити" со счетом 4:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Товарищеский матч прошел на стадионе "Национальный" в Сингапуре (Сингапур).

Edging closer towards kick-off ⌛ — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

Дарвин Нуньес открыл счет на 30 минуте.

Darwin opening up the scoring in Singapore 👌 pic.twitter.com/vqw3655NjT — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

Затем на 35-й закрепил успех Бобби Кларк.

A wonderful, sweeping finish from Bobby Clark in the first-half 😍 pic.twitter.com/uFQYeGtJXw — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

А на 38-й отличился Диогу Жота. Две голевые передачи отдал Мохамед Салах.

Во втором тайме на 64 минуте точку во встрече поставил Бен Доак.

Szoboszlai ➡️ Matip ➡️ Doak



Another first senior goal in Singapore 🙌 pic.twitter.com/NLyO65H3vy — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует 11 августа.

