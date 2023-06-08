"Ливерпуль" объявил о трансфере чемпиона мира

"Ливерпуль" сообщил о переходе атакующего полузащитника Алексиса Макаллистера из "Брайтона", сообщают Vesti.kz.

24-летний игрок успешно прошел медицинское обследование и согласовал личные условия контракта, чтобы стать первым игроком "красных" в летнее трансферное окно.

При этом мерсисайдцы не стали раскрывать детали сделки. Но, по данным Transfermarkt, он обошелся "Ливерпулю" в 42 миллиона евро. А ранее СМИ писали, что соглашение будет рассчитано до 2028 года.

"Это потрясающее чувство. Это сбывшаяся мечта, это потрясающе - быть здесь, и я не могу дождаться начала работы.

Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все готово. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде.

Это был фантастический год для меня - чемпионат мира, то, чего мы добились с "Брайтоном" - но теперь пришло время подумать о "Ливерпуле" и постараться стать лучшим игроком этой команды", - приводит его слова пресс-служба клуба.