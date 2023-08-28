"Ливерпуль" нашел замену Салаху: египтянин собрался в Саудовскую Аравию

"Ливерпуль" рассматривает футболиста мадридского "Атлетико" Жоау Феликса в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, если египтянин решится перейти в саудовский "Аль-Иттихад", сообщают Vesti.kz.

По информации Football Transfers, у 31-летнего Салаха действует контракт с "Ливерпулем" до 2025 года и английский клуб делает все, чтобы удержать его в составе. Но при этом присматривает других игроков на случай его ухода. Одним из них и является Жоау Феликс.

23-летний Жоау Феликс перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году за 127.2 миллиона евро, а часть предыдущего сезона провел в аренде "Челси". Сам игрок не прочь сменить клуб, интерес к нему также проявляет "Барселона".

Ранее сообщалось, что матч против "Ньюкасла" (2:1) в третьем туре английской премьер-лиги станет для Салаха последним за "Ливерпуль". После этой игры он должен улететь в Дубай, где пройдет медосмотр перед переходом в саудовский "Аль-Иттихад". Саудиты предлагают за него свыше 100 миллионов долларов. Если клубы договорятся, то этот трансфер станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Также в его карьере были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель", "Мокавлун".

Жоау Феликс связан контрактом с "Атлетико" до 2027 года. Портал Transfermarkt текущую стоимость португальского игрока оценивает в 50 миллионов евро.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ