"Ливерпуль" хочет подписать звезду из "Челси"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может продолжить карьеру в "Ливерпуле", передает "Чемпионат".

По данным источника, клуб может попробовать подписать футболиста в летнее трансферное окно.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему уверен, что Канте является звездой мирового уровня.

Несмотря на то, что он получил много травм и не играл ни в одном матче с августа, он считает, что защитник идеально вписался бы в команду и будет иметь решающее значение из-за его отличной физической формы и расстояния, которое он пробегает.

К тому же полузащитник может перейти в "Ливерпуль" бесплатно на правах свободного агента.

Напомним, Канте выступает за "Челси" с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 гола.

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