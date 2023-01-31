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Новости спорта Футбол Англия
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"Ливерпуль" хочет подписать звезду из "Челси"

"Ливерпуль" хочет подписать звезду из "Челси"
©ФК "Челси"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может продолжить карьеру в "Ливерпуле", передает "Чемпионат".

По данным источника, клуб может попробовать подписать футболиста в летнее трансферное окно.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему уверен, что Канте является звездой мирового уровня.

Несмотря на то, что он получил много травм и не играл ни в одном матче с августа, он считает, что защитник идеально вписался бы в команду и будет иметь решающее значение из-за его отличной физической формы и расстояния, которое он пробегает.

К тому же полузащитник может перейти в "Ливерпуль" бесплатно на правах свободного агента.

Напомним, Канте выступает за "Челси" с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2 Манчестер Сити 20 14 3 3 53-20 45
3 Ньюкасл Юнайтед 20 10 9 1 33-11 39
4 Манчестер Юнайтед 20 12 3 5 32-25 39
5 Тоттенхэм Хотспур 21 11 3 7 40-31 36
6 Брайтон энд Хов Альбион 19 9 4 6 37-27 31
7 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12 Кристал Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13 Ноттингем Форест 20 5 6 9 16-35 21
14 Лестер Сити 20 5 3 12 28-35 18
15 Лидс Юнайтед 19 4 6 9 26-33 18
16 Вест Хэм Юнайтед 20 5 3 12 17-25 18
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 5 11 12-30 17
18 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15

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Метки:
Ливерпуль Челси АПЛ Футбольные трансферы

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