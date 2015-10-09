Англия
Сегодня 16:16
 

"Ливерпуль" готовит трансфер вингера за 92 миллиона евро

"Ливерпуль" готовит трансфер вингера за 92 миллиона евро

Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон может стать главным усилением "Ливерпуля" в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, игрок уже выразил желание вернуться в родной город, а сумма сделки может составить 92 миллиона евро.

Ключевые детали:

Желание игрока: Гордон сообщил окружению, что настроен на переход. Его цель — стабильная игра в Лиге чемпионов и борьба за трофеи.

Позиция "Ливерпуля": клуб рассматривает 25-летнего англичанина как идеальную замену травмированному Юго Экитике и элемент омоложения состава. "Красные" ждут подходящего момента для официального предложения, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Цена вопроса: "Ньюкасл" не намерен расставаться с лидером дёшево, установив ценник в районе 92 миллионов евро. Однако финансовое давление на "сорок" может ускорить переговоры.

Для Гордона этот трансфер станет "возвращением домой" и исполнением давней мечты. Спортивные директора мерсисайдцев уже ведут неформальные переговоры, чтобы закрыть сделку до начала подготовки к новому сезону.

В нынешнем сезоне Гордон провёл 46 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав пять голевых передач. В его карьере также были "Престон Норт Энд" и "Эвертон".


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

