"Ливерпуль" готовит трансфер вингера за 92 миллиона евро

Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон может стать главным усилением "Ливерпуля" в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, игрок уже выразил желание вернуться в родной город, а сумма сделки может составить 92 миллиона евро.

Ключевые детали:

Желание игрока: Гордон сообщил окружению, что настроен на переход. Его цель — стабильная игра в Лиге чемпионов и борьба за трофеи.

Позиция "Ливерпуля": клуб рассматривает 25-летнего англичанина как идеальную замену травмированному Юго Экитике и элемент омоложения состава. "Красные" ждут подходящего момента для официального предложения, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Цена вопроса: "Ньюкасл" не намерен расставаться с лидером дёшево, установив ценник в районе 92 миллионов евро. Однако финансовое давление на "сорок" может ускорить переговоры.

Для Гордона этот трансфер станет "возвращением домой" и исполнением давней мечты. Спортивные директора мерсисайдцев уже ведут неформальные переговоры, чтобы закрыть сделку до начала подготовки к новому сезону.

В нынешнем сезоне Гордон провёл 46 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав пять голевых передач. В его карьере также были "Престон Норт Энд" и "Эвертон".

